Le Mac Mini M4 confirme la philosophie d’Apple : proposer un ordinateur de bureau capable d’assurer un maximum de puissance dans un minimum d’espace. Sa puce M4 combine 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU pour exécuter aussi bien les tâches légères (navigation, bureautique) que des usages plus exigeants comme le montage vidéo ou la retouche photo.

Avec 16 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage SSD, il est parfaitement équilibré pour un usage polyvalent. Ajoutons à cela une connectique moderne et un port Gigabit Ethernet, et vous obtenez une machine compacte, efficace et prête à être connectée à n’importe quel écran et clavier.

En bref, le Mac Mini M4 s’adresse aussi bien à ceux qui cherchent un ordinateur de bureau fiable pour télétravailler qu’aux utilisateurs créatifs qui veulent profiter d’un environnement macOS fluide et optimisé.