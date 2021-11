Black Friday : le TOP des promos encore disponibles ce week-end

Depuis plusieurs années, le Black Friday ou vendredi noir, ne se limite plus simplement à une seule et unique journée dédiée aux promotions et aux ventes flash. En effet, cette opération commerciale débute par la célèbre Black Friday Week, près d'une semaine avant le Jour J. Une semaine durant laquelle les e-commerçants participants font monter la pression jusqu'au fameux Black Friday. Une journée exceptionnelle qui s'étend sur l'intégralité du week-end pour permettre à tous de profiter des dernières promotions disponibles.

Après ce Black Friday Week, on pourrait croire que les festivités sont terminées mais non ! Le lundi suivant le Black Friday annonce le lancement du Cyber Monday. Une ultime journée consacrée aux ventes flash et aux bonne affaires qui vient clôturer plus de 10 jours de réductions chez les géants du e-commerce.

Si le Cyber Monday ressemble fortement à son grand frère le Black Friday, la particularité de cet événement c'est qu'il est davantage dédié aux produits high-tech des plus grandes marques. Smartphones, ordinateurs portables, tablettes tactiles, casques et écouteurs sans fil, objets connectés, etc. Tout y passe ! Vous pourrez retrouver durant tout le week-end, nos sélections des meilleures offres chez Amazon, Cdiscount, Fnac-Darty et bien d'autres !