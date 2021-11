Black Friday : les meilleures offres tech à saisir juste avant le Jour J chez Amazon et Cdiscount

Chaque année, le Black Friday regroupe de plus en plus de participants à travers le monde. Sa forme depuis son lancement aux Etats-Unis a bien changé et bien entendu, les sites e-commerce y sont pour beaucoup !

L'année 2020 fût une année particulièrement compliquée, sur fond de crise sanitaire mondiale et de confinement. Une situation qui a sans trop de surprise grandement profité au commerce en ligne, les boutiques étant alors fermées. L'édition 2020 du Black Friday a battu tous les records, s'étendant sur près de 15 jours avec des milliers de réductions et promotions chez tous les e-commerçants. Conscient de la situation, les sites marchands se sont retroussés les manches pour assurer l'approvisionnement et la logistique autour de commandes. Une opération bien préparée qui a permis aux acteurs du e-commerce mondial de réaliser un chiffres d'affaires record.

Etant donné le contexte actuel, cette édition 2021 devrait se dérouler de façon plus "classique" et les boutiques physiques devraient sans nul doute cette année profiter des retombées d'un événement comme le Black Friday.