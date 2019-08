🔥 Equipez votre appartement étudiant pour la rentrée avec notre sélection Amazon

Une sélection de bon plans divers

Sept produits qui mêlent l'utile, le fun et l'efficace.

Cette sélection regroupe des produits disponibles sur Amazon. Les conditions de livraison peuvent varier d'un produit à l'autre alors on vous encourage à bien vérifier avant achat. C'est aussi une très grande variété de produits: on vous propose ici une enceinte Echo Dot, un Fire TV stick, des Strip Led de Philips Hue, un aspirateur balai Proscenic, un casque Bluetooth Mpow, un SSD externe 500Go et une clé USB 256Go. Bref, un mix sympa de produits fun et utiles.S'équiper en matière de technologie, ça peut vite être très cher, et on le sait. Cependant, avec le temps, beaucoup d'objets connectés et d'équipement informatique devient accessible. Les produits de la marque Amazon sont assez représentatif de cet effet et cherchent à proposer le meilleur rapport qualité prix possible. De plus, avec de fréquentes promotions que nous traquons pour vous, s'équiper est de moins en moins cher. C'est pour cela que nous avons sélectionné quelques produits vraiment adaptés à ceux qui commencent (ou poursuivent) leurs études en septembre: petits budgets et grands besoins, on vous apporte les bons plans que vous attendez dans cette sélection de produits!Pour commencer, on vous parle de l' enceinte connectée d'Amazon qui fonctionne avec Alexa, l'assistance vocale. Au lieu de 59,99€, elle est à 39,99€ sur Amazon en ce moment. L'Echo Dot est une enceintequi se connecte aux plateformes de streaming, radio et autres services audio en ligne. Grâce à l'assistance vocale intégrée Alexa, vous pouvez naviguer sur le web par commande vocale en demandant les renseignements que vous cherchez directement à voix haute à Alexa. Ainsi, vous pouvez savoir la météo, consulter votre emploi du temps, poser des questions de tout ordre. Alexa peut aussi enclencher un minuteur, une alarme, un réveil chaque matin ou encore changer le volume de la musique, vous proposer de nouvelles playlists... Elle a aussi des "" qui lui permettent d'être vraiment performante dans certaines activités: par exemple, elle peut vous aider à l'élaboration d'une recette de cuisine, étape par étape. Ces skills évoluent constamment. Vous pouvez aussi commander vos autres objets connectés depuis la commande vocale Alexa. Bref, elle est l'assistant parfait pour vous aider chez vous au quotidien.Ensuite, on vous propose le Fire TV Stick d'Amazon, une clé et une télécommande qui vous permet de transformer votre simple TV en une TV connectée . En effet, le Fire TV Stick crée un pont entre votre téléviseur et votre WiFi pour accéder directement depuis la TV aux contenus de plateformes de streaming comme, ou encore. Vous pouvez donc non seulement avoir un accès à des contenus illimités mais aussiou sur les réseaux sociaux comme Facebook etc. Très simple d'utilisation, le Fire TV Stick et sa télécommande vous permettent d'agrandir les possibilités offertes par votre TV. En plus, la livraison est gratuite en France métropolitaine. Commandez dès maintenant pour être livrés au plus vite.Quoi de plus essentiel, dans un appartement ou une maison, que la lumière? Cela fait quelques temps maintenant quenous amène le meilleurs des ampoules connectées . Les Strip Led ne font pas exception: long de 2m, ce lightstrip est à seulement 79,99€ au lieu de 89,99€. Cette bande de lumière peut bien évidemment changer de couleur dans un spectre de. Complètement modelable et souple, vous pouvez le disposer où vous voulez pour une décoration optimale. Avec sa bonne résistance à l'humidité, les Strip Led peuvent même être disposées à l'extérieur pour une atmosphère différente dans le jardin ou sur le balcon. Notez que les équipements Philips Hue nécessitent un pont pour fonctionner en WiFi et être commandé par les assistances vocales.Qui dit appartement étudiant, dit corvée de ménage. Eh oui, même pour ça on a une solution! Chez Clubic, on adore les aspirateur balai Proscenic. Sur Amazon, l'aspirateur balai Proscenic P8 sans fil est à 159€ seulement. Avec cet aspirateur, on vous garantit que le ménage va vous prendre bien moins longtemps, et sera aussi plus facile. Sans fil, cet aspirateur balai vous permet de vous déplacer dans les différentes pièces sans être limités par le câble. Lapermet une autonomie de 35 minutes d'utilisation continue au moins. L'avantage de ces aspirateurs balais est probablement le fait qu'ils sontet donc consomment moins d'espace dans des appartement à taille réduite. Pour le Proscenic P8, il existe même une suspension murale incluse qui vous permet de fixer l'appareil au mur après utilisation. Plusieurs brosses sont livrées avec l'aspirateur afin de pouvoir s'attaquer à toutes les surfaces de la maison. Il est léger (2,5kg) et facile d'utilisation. Retrouvez-le ici à 159€ seulement:Un autre équipement indispensable si vous comptez étudier à la maison, sortir ou vous déplacer toujours en musique: le casque Bluetooth . Pour garantir le meilleur rapport qualité-prix, on a choisi le Mpow H7, casque sans fil à. Très peu de casques de cette qualité peuvent prétendre à un prix aussi bas. D'abord très confortable grâce aux oreillettes en mousse et au serre-tête ajustable, le Mpow H7 nous impressionne par sesde batterie. Il vous permet d'écouter de la musique mais aussi de converser par téléphone pendant 18h d'affilée sans recharge. Il possède aussi un microphone et des commandes pour pouvoir contrôler votre périphérique directement depuis le casque. La réduction du bruit permet une immersion totale dans le son du casque. Il est à 25,99€ seulement en coloris Noir, disponible dès maintenant sur Amazon:Puis, voilà un accessoire moins fun mais tout aussi indispensable. Le disque dur externe Samsung SSD T5 de 500Go est en effet un accessoire dont on ne se prive plus. Ce disque dur est à seulement 99€ sur Amazon, au lieu de 219€ soit une économie de 120€. La vitesse des transfert peut atteindre 540Mo/s, une vitesse presqueà celle des disques durs traditionnels. Petit et léger, ce disque dur se glisse n'importe où pour vous accompagner tout au long de la journée avec vos données à portée de main. Sa grande capacité vous garantit de ne pas être constamment à cours d'espace. De plus, il est important d'effectuer des sauvegardes externes de vos ordinateurs et smartphones pourvos données en cas de problèmes. Il est à 99€ seulement en ce moment sur Amazon:Enfin, pour terminer, on vous propose une autre forme de stockage externe et portable: une clé USB. Cet accessoire absolument nécessaire dans nos quotidiens modernes, les clés USB possèdentdes capacités de stockage toujours grandissantes avec des vitesses de transfert toujours plus rapide. Pour seulement 38€ (au lieu de 57€), offrez-vous la clé USB 3.0 SanDisk Ultra 256Go. La technologie 3.0 vous permet d'effectuer des transferts vraiment rapides sur un port adapté, pouvant atteindre jusqu'à 100Mo/s. Cela vous permet par exemple de télécharger un film en quelques 40 secondes! Petite et portable, la SanDisk Ultra peut s'attacher à vos clés et vous suivre partout. On se l'offre sur Amazon en cliquant ici: ll Cette sélection est maintenant terminée! On espère que ces produits vous plairont, et surtout qu'ils répondront à vos besoins en cette rentrée qui approche à grands pas. Profitez de ces prix réduits le plus vite possible sur Amazon!