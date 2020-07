Soldes Amazon : le TOP des bons plans à J-1 avant la 2ème démarque

Voilà déjà près d'une semaine que ces Soldes 2020 sont lancés. Une semaine très riche en bons plans et promotions qui nous a réservé de très belles surprises avec notamment cette promotion de dernières minutes sur la Nintendo Switch Lite.

A un jour de la 2ème démarque, il est légitime de se demander si les offres de ce mardi sont toujours intéressantes. La réponse est oui ! En effet, la 2ème démarque annonce des prix encore plus intéressants sur les produits les plus convoités, se rapprochant peu à peu des prix que l'on peut observer durant les French Days et parfois même du Black Friday.

Malgré tout, il ne faut pas négliger cette dernière journée avant la deuxième démarque. Il est tout à fait possible que l'on déniche pour vous de très bonnes affaires notamment sur les smartphones, les produits Amazon et même sur l'électroménager avec les aspirateurs de la célèbre marque Dyson. Et si vous cherchez à donner un second souffle à votre PC, n'hésitez pas à jeter un œil à notre config' PC gaming Clubic avec des prix cassés pour les Soldes.

Qu'on se le dise, cette journée nous réserve à coup sûr de belles surprises, alors restez à l'affût car certaines promotions pourraient bien disparaître aussi vite qu'elle sont apparues.

Retrouvez ici les e-commerçants qui participeront à la deuxième démarque des Soldes d'été 2020 :