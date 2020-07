Amazon brade ses enceintes connectées Echo Dot et Echo pour les Soldes

L'Echo par qui tout a commencé revient dans une troisième génération qui améliore tous les aspects du produit à commencer par le son. Conçu à 360°, il offre un rendu puissant et des basses riches pour animer une soirée d'une simple commande vocale. Le son est également compatible Dolby.

Pour le reste, l'Echo vous donne accès aux mêmes services et aux mêmes applications, avec un son bien plus profond et dynamique. Vos morceaux sont restitués avec infiniment plus de détails, vos appels sont clairs et les voix de vos correspondants, sur Skype ou via Alexa.