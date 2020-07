Soldes : la Nintendo Switch Lite à un prix jamais vu avec ce code promo

Si la Nintendo Switch fait partie des grands absents de cette édition d'été des Soldes, sa petite soeur la Nintendo Switch Lite quant à elle sait nous redonner le sourire !

Depuis le début des Soldes, nombreux sont ceux qui attendent les (vraies) promos sur les consoles de jeux et jusqu'à présent…. rien ! Bonne nouvelle, l'attente est enfin terminée puisque la Nintendo Switch Lite vient d'apparaître au prix de 183,99€ au lieu de son prix habituel de 199,99€. Une jolie promotion rendue possible grâce au code promo PROMOJUILLET8 proposer par Google Shopping via son programme Acheter sur Google.

Si vous avez envie de craquer, sachez qu'un bon plan comme celui-là ne devrait pas durer très longtemps, alors n'hésitez pas trop longtemps.