🔥 French Days : 5 smartphones en promo chez Oppo, OnePlus, Samsung et Huawei

Des offres Fnac, Rakuten et Boulanger

French Days : 5 smartphones en promotion

Premièrement intéressons nous aux plateformes marchandes et aux modalités de ces promotions. Vous pourrez retrouver ces offres chez Fnac, Rakuten ainsi que Boulanger. Nous vous invitons donc à vérifier les frais et délais de livraison de chacun de ces produits avant de faire votre choix. Certaines de ces offres ont des conditions particulières que nous vous détaillons plus bas.Sachez également que certains de ces modèles ont été testés et comparés en profondeur chez Clubic. Vous pourrez retrouver les liens de ces articles en fonction des produits si vous cherchez des informations complémentaires.Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec le premier smartphone. Il s'agit du modèle Reno de chez Oppo, en version noir de Jais. Notez que le modèle violet est également disponible au même prix en suivant ce lien . Ce smartphone présente un écran de 6,4 pouces d'une résolution de 2340x1090 pixels, un processeur Helio P90 et une batterie de 4035 mAh. Il s'agit d'un smartphone d'une très bonne qualité et bien équilibré, disponible aujourd'hui au prix de 299€ au lieu de 349€. Pour ce prix il s'agit d'une très bonne affaire, passons maintenant à notre second produit.Notre second appareil est ni plus ni moins que le OnePlus 7. Un excellent smartphone et un bon rapport qualité prix que nous avons déjà testé, voici le lien . Le OnePlus 7 c'est un écran OLED de 6,4 pouces d'une définition de 2340 x 1080 pixels qui saura afficher des couleurs vives et précises. Il possède un processeur Snapdragon 855 et une batterie de 3700 mAh. Le tout tournant sous Android 9, ce smartphone saura répondre à toutes vos demandes.Au prix de 389€ il s'agit d'une super affaire. Notez toutefois que le produit est expédié par un vendeur tiers provenant de Chine via Rakuten, ce qui signifie que la livraison peut-être plus longue que pour un produit envoyé depuis l'Europe. En plus de ce tarif très intéressant, Rakuten vous offre 15% du prix, soit 58,50€ en super points si vous avez un compte gratuit Club R. Gardez donc ces informations à l'esprit si vous décidez de craquer pour ce OnePlus 7.Passon maintenant à notre troisième bon plan qui est en réalité un pack smartphone. Vendu chez Boulanger, le Samsung Galaxy S10e et la montre connectée Samsung Galaxy Watch active sont à 599€ au lieu de 848€. Vous pouvez retrouver le test complet du smartphone ici . Le Samsung Galaxy S10e est un flagship performant et équilibré, embarquant un écran AMOLED de 5,8 pouces d'une définition de 2280 x 1080 pixels, idéal pour une utilisation à une seule main.Le téléphone possède également un processeur Exynos 9820, une batterie de 3 100 mAh et se paie même le luxe d'une certification étanchéité IP68.Notre avant dernier et notre dernier produit sont en fait deux déclinaisons du même modèle, j'ai nommé le Huawei P30 et le Huawei P30 Pro . Commençons par la description du P30. Ce modèle embarque un écran OLED de 6,1 pouces, d'une définition de 2340 x 1080 pixels. Cet écran d'excellente qualité est l'un des points forts de ce smartphone. Le P30 brille aussi en photo avec ses 3 capteurs arrière de 40+8+16 MP qui vous permettrons dans les bonnes conditions de prendre des clichés digne de professionels. Le tout est alimenté par une grosse batterie de 3 650 mAh, de quoi facilement tenir la journée, même avec une utilisation intensive.De son côté, le P30 Pro est une version plus grand format par rapport à son petit frère avec un écran plus grand de 6,47 pouces, de meilleurs capteurs photos et surtout une meilleure batterie de 4200 mAh, faisant de ce smartphone, un véritable monstre d'autonomie. Sachez cependant qu'il possède exactement le même processeur que le P30, un Kirin 980.