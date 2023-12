Ventes flash de Noël : découvrez le TOP 7 des offres Amazon à ne pas manquer

Le Fire TV Stick Lite est un petit boîtier HDMI qui s'utilise très simplement. Vous le branchez sur le port HDMI d'un écran, une TV, un vidéoprojecteur, un PC, etc. Et il affiche une interface connectée avec des plateformes de streaming audio et vidéo, des jeux, etc.

Vous naviguez dans les menus avec la télécommande pour lancer vos séries et films favoris rapidement. Et vous pouvez utiliser Alexa, l'assistant connecté, via un bouton dédié sur la télécommande.