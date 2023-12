On a testé Threads : l'app de Meta peut-elle vraiment tuer X (Twitter) ?

Il y a plusieurs mois, nous avions déjà eu l'opportunité de tester Threads. Nous vous avions d'ailleurs concocté un comparatif entre Threads et Twitter afin de mettre en avant les forces et faiblesses du nouvel arrivant. Depuis, Meta a déployé un certain nombre de mises à jour, permettant d'enrichir l'expérience proposée par Threads. Voici donc ce qu'il en est actuellement.

Première nouveauté, et pas des moindres, Threads existe désormais sous la forme d'un site web. Le service peut donc être ouvert sur n'importe quel navigateur web et plus seulement depuis un appareil mobile. La plupart des fonctionnalités principales de l'application sont supportées : publier des threads, répondre, aimer, citer ou republier ceux d'autres utilisateurs, rechercher des contenus, changer le type de fil affiché…

Autre changement important, sans doute implémenté pour contenter l'Union européenne, il est dorénavant possible de naviguer et consulter des threads sans besoin de se connecter à un compte. Pour publier ou interagir avec du contenu, il faut par contre s'identifier avec un profil Threads, relié à un compte Instagram.