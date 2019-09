Smash concurrent montant de WeTransfer lève 1,5 M d'euros

© Smash

Smash a convaincu des centaines de millions d'utilisateurs

Trois axes de développement

L'éditeur Smash a annoncé, vendredi 27 septembre, avoir levé 1,5 million d'euros pour davantage développer son activité. Une bonne nouvelle pour la start-up made in France qui, lancée à Lyon en 2016, entre doucement en concurrence avec des poids lourds du partage de documents et de fichiers, parmi lesquels WeTransfer, pour ne pas le citer. Pour Smash, cette somme était impérative pour répondre à la demande et aux besoins grandissants des utilisateurs et entreprises, qui sont désormais limités par des messageries électroniques devenues trop étroites.Smash permet d'envoyer et transférer des fichiers en ligne très simplement, en quelques clics et sans limite de poids, de manière sécurisée et confidentielle. Le service a déjà convaincu plus de 500 000 utilisateurs depuis début 2017 et compte près de 3 000 abonnés professionnels pour son offre premium, lancée début 2018. Parmi ses clients, on retrouve des sociétés comme Universal Music, Disney, Webedia, Nestlé, Groupama ou des acteurs publics comme la Mairie de Paris. Sympa comme pedigree.Le service présente des fonctionnalités intéressantes comme l'aperçu des fichiers envoyés (même depuis son mobile) et la personnalisation de la page que voit le destinataire. Il est également possible d'adresser des messages d'attente personnalisés, qui s'affichent durant le téléchargement et permettent, par exemple, de promouvoir un contenu, une entreprise ou de mettre en valeur une personnalité, ce qui tend à renforcer aussi l'aspect B2B de Smash.Grâce au million et demi d'euros récolté auprès de business angels et d'un Family Office, Smash entend prioriser trois programmes de croissance. La société veut accélérer le développement de son offre pour les grandes entreprises, exploiter l'intelligence artificielle pour renforcer davantage l'expérience utilisateur et accroître son efficacité commerciale. Enfin, elle veut utiliser la blockchain de façon à répondre aux besoins de protection juridique de certaines cibles.Smash ne cache pas son ambition et veut devenir un vrai challenger sur les marchés français, européen et mondial des services de partage de contenus pour les entreprises.