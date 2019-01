Smash : le WeTransfer à la française et sans limite de taille

Smash : le service de transfert de fichiers ultra personnalisable



Lorsque l'on doit envoyer un fichier lourd, le premier réflexe est souvent de se rendre sur WeTransfer. La popularité de ce site est telle que son nom en est devenu un verbe, à l'instar de "googler". Pourtant, il faut reconnaître que le service américain se heurte à une problématique de taille : vous ne pouvez envoyer que des fichiers inférieurs à 2 Go.offre davantage de flexibilité en cela qu'aucune limite de taille n'est imposée, et que de nombreuses options de personnalisation sont disponibles.Son interface est simple et sans fioriture. À peine arrivé sur la page d'accueil qu'on vous invite à déposer votre fichier pour commencer le téléchargement.Notez que vous pouvez ajouterUn nouveau menu vous proposera de donner un titre à votre envoi, et de. Enfin, il vous est demandé de renseigner votre adresse mail (obligatoire) afin d'être notifié par courriel lorsque quelqu'un télécharge votre fichier. Vous pouvez aussi opter pour un envoi direct par email via l'interface Smash, ou pour un partage sur un serveur Slack.Toujours sur la même interface, vous pouvez définir le design de votre page de téléchargement afin de faire patienter plus agréablement les personnes qui attendent que leur fichier soit téléchargé. Les fichiers uploadés sur Smash peuvent le rester jusqu'à 14 jours, suite à quoi ils sont intégralement supprimés des serveurs (Amazon Web Services S3) - situés aux États-Unis, en Europe et en France ("", indique le site).Contrairement à WeTransfer, qui n'offre cette possibilité qu'en l'échange d'un abonnement, il est tout à fait possible desur Smash. Sans lui, impossible d'accéder à la page du téléchargement de vos fichiers.Enfin, vous pouvez désactiver la Prévisualisation des fichiers à télécharger et les notifications qui vous avertissent que votre fichier a été téléchargé par quelqu'un. Pratique pour éviter le spam en cas d'envoi à de nombreuses personnes.Smash propose à ses utilisateurs de souscrire à un abonnement Premium permettant, notamment, de rendre les envois supérieurs à 2 Go prioritaires et de pousser leur disponibilité à 365 jours. De plus, un véritable espace d'administration s'offre à vous pour garder un historique des fichiers qui sont uploadés, et savoir qui les télécharge.Destinée aux professionnels, l'offre Premium offre aussi l'opportunité à ses utilisateurs de personnaliser et deleur page de téléchargement. Ici par exemple, le logo de Clubic remplace le "S" de Smash sur la page de téléchargement.L'interface d'attente pendant un téléchargement est elle aussi pleinement personnalisable. On peut, par exemple, y inclure un lien vers sa chaîne YouTube ou vers son site pour développer son audience.L'abonnement Premium est proposé sans engagement au tarif de 5€ par mois (facturé annuellement, soit 60€), ou 10€ par mois (facturé mensuellement, soit 120€).