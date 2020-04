WhatsApp : la limitation des infox virales fonctionne bien !

De nouvelles mesures pour lutter contre la propagation des fake news

Lire aussi :

WhatsApp : les appels vidéo vont officiellement passer de 4 à 8 participants

Une baisse de l'ordre de 70% des messages transférés

Source : TechCrunch

La mesure avait été prise notamment dans le but d'enrayer la propagation deconcernant la pandémie de COVID-19.Au début du mois, WhatsApp durcissait les limites de transfert de messages sur sa plateforme , en n'autorisant qu'un seul transfert pour les messages ayant déjà été partagés un (trop) grand nombre de fois.Une mesure visiblement très efficace, puisque les transferts de messages ont chuté de l'ordre de 70 % sur la plateforme. Rappelons que l'année dernière, WhatsApp avait déjà durci les règles avec une limite alors fixée à cinq contacts ou groupes pour un même contenu.», a expliqué un porte-parole de l'application àDe cette manière, le service de messagerie audio et vidéo espérait vivement empêcher la propagation desur sa plateforme, et les efforts du groupe américain semblent porter leurs fruits. Selon WhatsApp, les transferts de masse sont en baisse de plus de 25 % ces deux dernières années.