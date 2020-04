Fake news : WhatsApp fixe de nouvelles limites aux transferts de messages

Enrayer la propagation de fausses informations

Des transferts déjà limités depuis un an

Source : The Guardian

Contrairement à sa maison-mère, Facebook, WhatsApp ne peut pas vraiment mettre en place de système de modération. Car l'application n'a pas accès au contenu des messages envoyés par ses utilisateurs, qui sont censés être privés. Elle est donc obligée de procéder autrement pour lutter contre la désinformation.Sa cible : les transferts de messages, sur lesquels l'entreprise va imposer de nouvelles restrictions, comme elle l'a annoncé sur son blog . Ainsi, dorénavant, lorsqu'un utilisateur recevra un message déjà transmis «» (c'est-à-dire plus de cinq fois), il ne lui sera possible de le faire suivre qu'à une seule discussion à la fois. La filiale de Facebook précise que ces contenus peuvent être facilement repérés, au moyen d'une double flèche en guise d'indication.Pourquoi une limite aussi stricte ? Car WhatsApp affirme avoir «». Ces derniers temps, lessur le coronavirus n'en finissent effectivement plus de pleuvoir, à l'image de la théorie liant la maladie à la 5G Ce n'est cependant pas la première fois que WhatsApp restreint les transferts de messages. Depuis l'an dernier, la limite est fixée à cinq contacts ou groupes pour un même contenu. Une restriction qui s'applique à tous les messages, contrairement à la nouvelle mesure qui ne concerne que ceux largement diffusés, marqués d'une double flèche.Dans son message, l'entreprise se félicite des règles mises en place depuis 2019, qui auraient «».