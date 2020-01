WhatsApp : la bêta Android débarque enfin avec le mode sombre

Il est enfin là !

Crédits : AndroidPolice

Source : Neowin

En mars 2019, nous avions vent d'une première fuite concernant ce mode sombre de WhatsApp. Et comme prévu, l'application de Mark Zuckerberg fait le choix du gris foncé plutôt que du noir pur, jugé moins fatigant pour les yeux.La dernière mise à jour bêta de WhatsApp (2.20.13) embarque donc, pour la première fois, le mode sombre. À l'instar de beaucoup d'application, notamment de Messenger, l'utilisateur a le choix entre un mode blanc (clair) et un mode sombre (gris foncé). Certains regrettent déjà qu'il ne soit pas totalement noir, plus optimisé pour les écrans OLED et à l'économie de batterie.Pour celles et ceux qui font partie du programme bêta de WhatsApp, une simple mise à jour suffit pour recevoir cette fonctionnalité. Dans le cas contraire, il est toujours possible de l'obtenir en téléchargeant directement l' APK . Pour changer de thème, il faut vous rendre dans les paramètres de discussion. Vous aurez le choix entre les deux « modes », ou un mode « automatique » qui les utilisera en fonction de la journée.