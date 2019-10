WhatsApp teste les messages éphèmères dans sa dernière version Android

Une fonctionnalité limitée pour le moment à quelques options basiques



Source : The Verge

La messagerie instantanée appartenant à Facebook va faire un pas de plus dans la confidentialité des données de ses utilisateurs. Si elle possède déjà un chiffrement de bout-en-bout des échanges, elle pourrait bientôt s'inspirer de Telegram en proposant la suppression automatique des messages postés.La fonction est actuellement disponible chez certains utilisateurs et permet uniquement pour le moment de définir un délai de cinq secondes ou d'une heure avant la disparition d'un message précis. Elle n'est également disponible que dans les conversations de groupe.Pour le moment aucune date de disponibilité globale n'a été avancée par WhatsApp qui va continuer ses tests avant de proposer la fonctionnalité à son milliard et demi d'utilisateurs actifs dans le monde.