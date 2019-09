WhatsApp : la fonction "Supprimer pour tout le monde" ne s'appliquerait pas aux usagers iOS

WhatsApp pour iOS permet de conserver une copie d'une photo supprimée d'une conversation

Les responsables de la messagerie ne jugent pas ce comportement comme une faille de sécurité

Source : BitDefender

Le chercheur en sécurité informatique Shitesh Sachan a partagé une découverte concernant l'application de messagerie WhatsApp , détenue par Facebook et utilisée par plus d'1,5 milliard de personnes dans le monde.Le logiciel de messagerie instantanée propose une fonction «» qui permet d'effacer un message ou un média dans une conversation, en cas d'erreur par exemple. Or, si les utilisateurs iOS ont activé l'enregistrement par défaut dans leur bibliothèque, une copie des médias censés être supprimés reste stockée sur la mémoire du téléphone.Pour les utilisateurs Android, le fonctionnement est différent puisque WhatsApp supprime également l'image dans la photothèque. Dans le cas d'Apple, on espère alors que ce type d'accès est interdit à des applications tierce, tout du moins non autorisé sans le consentement de l'utilisateur.Pour l'expert en sécurité Shitesh Sachan, ce comportement constitue une faille potentielle puisque les utilisateurs ne peuvent jamais être sûrs à 100% que les participants à une conversation ont bel et bien effacé des images qui pourraient leur causer préjudice.Contactées, les équipes de WhatsApp minimisent le problème. Comme l'indique The Hacker News , un porte-parole du service de messagerie a indiqué que «».