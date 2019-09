Google Assistant gère enfin les appels audio et vidéo de WhatsApp

Après les messages, les appels

Source : Android Police

Vous pouvez désormais utiliser votre assistant Google sur smartphone pour débuter un appel WhatsApp , simplement en prononçant le mot magique : « Hey Google ». C'est le premier service tiers dont Google Assistant est capable de gérer les appels.Depuis un moment,peut gérer les messages textes et les lires à « voix haute », via des applications tierces comme Messenger Telegram et .C'est néanmoins une première pour les appels vocaux. De fait, jusqu'à présent, si l'on souhaitait initier un appel vocal via Google Assistant, celui-ci nous renvoyait vers Hangouts ou Duo. Ce temps est désormais révolu, même si on ne sait pas encore si ce service sera disponible uniquement sur smartphone ou également sur tablette.