Whatsapp teste une fonctionnalité de paiements crypto in-app

L’application de messagerie instantanée de la maison-mère de Facebook a annoncé le lancement en test d’une fonctionnalité permettant de payer en crypto-monnaie, grâce au wallet Novi, directement depuis une conversation WhatsApp, de la même manière que l’on envoie une pièce jointe. Disponible uniquement auprès d’un groupe limité d’utilisateurs américains, cette nouveauté permet d’envoyer et de recevoir instantanément et sans frais des Pax Dollar (USPD), une monnaie virtuelle dont la valeur est directement liée au dollar américain. Meta précise qu’aucune limite de fréquence d’envoi d’argent n’est appliquée et qu’aucune commission n’est retenue sur les échanges.