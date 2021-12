Kickstarter passe au financement participatif via la blockchain... mais qu'est-ce que ça change ?

Kickstarter, fondée en 2009, est une plateforme de financement participatif. Autrement dit, des entreprises ou des particuliers y inscrivent leurs projets, qui sont ensuite soutenus par les personnes intéressées. Après avoir récolté plus de 6 milliards de dollars et permis la naissance de plus de 200 000 projets, l’entreprise a décidé de passer à l’étape supérieure. La plateforme souhaite s’orienter vers un « avenir plus ouvert, plus collaboratif et plus décentralisé », ce qui passera par la création d’un protocole open-source basé sur la blockchain Celo, qui affirme être neutre en carbone.