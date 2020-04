Pokémon Go : des raids à distance pour jouer sans sortir de chez soi

Un nouvel objet pensé pour le confinement

Rendez-vous dans la boutique du jeu

Source : The Verge

Attrapez-les tous, oui, mais en restant chez vous. Depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, Niantic a dû adapter son jeu. Celui-ci reposant sur la réalité augmentée et les déplacements de ses joueurs, il a donc fallu le réinventer en cette période de confinement.Prenons l'exemple des raids, qui servent notamment à capturer des Pokémon légendaires. Il s'agit de combats impliquant plusieurs dresseurs, dans la mesure où le défi est généralement trop difficile à relever pour un seul joueur. Et en temps normal, pour faire équipe, les utilisateurs doivent véritablement se regrouper au lieu indiqué par le jeu. Une opération bien compliquée à l'heure actuelle.Pour résoudre ce problème, Niantic lance donc le «» (« Pass de raid à distance »). En utilisant cet objet, un joueur pourra ainsi prendre part à un raid sans avoir à se déplacer. Il lui suffira simplement de cliquer dessus sur la carte. L'éditeur a toutefois apporté une restriction à cette méthode : sur les 20 joueurs composant, au maximum, une équipe, seul «» pourra utiliser simultanément un pass. Sans apporter davantage de précision.Cependant, cet avantage ne sera pas fourni à titre gracieux. Un pass coûtera en effet 100 Poképièces, soit 0,99 euro (ou moins, si vous achetez un plus grand nombre de Poképièces d'un coup). Niantic prévoit néanmoins une offre de découverte au début, avec un lot comprenant plusieurs objets de ce type, vendu à seulement 1 Poképièce.Cette fonctionnalité vient s'ajouter à d'autres initiatives de l'éditeur pour inciter ses utilisateurs à jouer à la maison, comme une baisse de prix sur l'encens ou une réduction de la distance nécessaire pour faire éclore des œufs.Niantic n'a pas indiqué quand la mise à jour serait effective, mais cela devrait intervenir dans le courant du mois. Et un système similaire devrait également apparaître dans l'autre titre phare de l'éditeur,