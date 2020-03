GitHub lance son application mobile sur Android et iOS

© GitHub

Une interface pensée pour l'utilisation au smartphone

Un thème sombre au programme, mais attention à votre version d'iOS

Source : SoftPedia News

En novembre, une portion restreinte d'utilisateurs d'iOS pouvait installer la bêta de GitHub sur leurs appareils, suivis par des utilisateurs de smartphones sous Android en janvier dernier. Aujoud'hui la plateforme d'hébergement de code est disponible officiellement sur iOS comme sur Android. Une première développée de zéro pour rendre l'utilisation du service agréable sur mobile.», explique GitHub dans un communiqué.Expérience entièrement native sur iOS et Android, l'application GitHub permet aux développeurs de revoir du code, rassembler des pull requests, partager du feedback ou encore gérer les notifications directement depuis leur smartphone. Si elle n'a aucunement vocation à remplacer un ordinateur pour écrire du code, elle est pensée de manière à compléter l'expérience desktop classique et à simplifier la vie des professionnels du code en s'axant sur l'aspect collaboratif du service.Comme le précise SoftPedia News, l'application GitHub propose un thème sombre dynamique qui s'adaptera automatiquement aux réglages de votre smartphone. Pour l'heure, cette dernière est accessible aux utilisateurs individuels et aux comptes Team et Enterprise Cloud. GitHub prévoit toutefois de proposer son applications aux clients Enterprise Server.L'application GitHub est enfin disponible pour tous les smartphones équipés au minimum d'Android 5.0 (c'est-à-dire l'immense majorité des appareils en circulation). Sur iPhone et iPad, il faudra par contre veiller à disposer d'iOS 12.2 minimum pour pouvoir installer l'appli.