GitLab, principal concurrent de GitHub, lève 268 millions de dollars

L'entrée en Bourse comme prochain objectif de ce sérieux concurrent à GitHub



Source : Les Échos

GitLab est une plateforme concurrente de GitHub , proposant l'hébergement et la gestion de codes sources, mais aussi une palette d'outils plus avancés comme le test logiciel ou le packaging d'applications. Plus de 100 000 organisations ou entreprises lui font confiance aujourd'hui et son chiffre d'affaires a bondi de 143 % cette année.La société indépendante, à l'inverse de GitHub acquise par Microsoft, vient de lever 268 millions de dollars, ce qui la valorise à 2,75 milliards de dollars, soit le double de sa valeur il y a un an seulement.Ce dernier tour de table est une rampe de lancement pour une entrée en Bourse déjà programmée pour le 18 novembre 2020. En attendant, GitLab souhaite recruter 200 personnes supplémentaires, portant ses effectifs à 1 000 collaborateurs répartis dans 55 pays grâce au télétravail.