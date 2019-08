Github poursuivi pour avoir "facilité" le piratage de la banque Capital One

GitHub ciblée par une plainte dans l'affaire Capital One

Déjà, des informations contradictoires

Source : ZDNet

Nouveau rebondissement dans l'affaire du piratage des données de la banquepar Paige Thompson, alias «». Arrêtée par le FBI le 29 juillet, elle avait volé les données personnelles de plus de 100 millions d'Américains Cette semaine, un recours collectif a été déposé en Californie à l'encontre de la banqueet la plateforme. Il est reproché à la banque américaine d'avoirqui a permis àde voler les données personnelles de plus de 106 millions de ses clients.Concernant, les plaignants lui reprochent d'avoir laissé courir, du 21 avril 2019 jusqu'à la mi-juillet,, en violation de la loi fédérale «». Selon les plaignants, «».En effet, la loi californienne interdit à la plateforme - comme aux autres - l'affichage des données personnelles, notamment les numéros de sécurité sociale. Elle oblige ainside telles informations lorsqu'elles sont divulguées publiquement sur un site. Puisque les numéros de sécurité sociale ont un format fixe, les plaignants pensent que GitHub aurait dû les identifier et les supprimer de manière automatique.Toutefois, Capital One et GitHub assurent, d'une même voix, que les données mises en ligne sur la plateforme. Il ne s'agirait que de la méthodologie précise utilisée par Paige A. Thompson pour voler les données des victimes.Si la banque Capital One peut être inquiétée à cause des failles béantes de sécurités de son système, déjà épinglé en novembre 2014, juillet 2017 et septembre 2017, GitHub semble hors de danger. En effet, il sera difficile pour les plaignants de prouver que la plateforme ait fait la promotion du piratage informatique.De plus, la politique de GitHub indique queet des conditions d'utilisation, et non pas la plateforme elle-même. Il y a donc finalement peu de chance que cette dernière soit reconnue coupable dans ce procès.