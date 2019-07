Arrêtée par le FBI, elle avait piraté les données de plus de 100 millions d’Américains

Plus de 100 millions de personnes touchées

Une faille de sécurité exploitée

Cette ancienne ingénieure informatique de 33 ans a été trahie par sa vanité. Elle n'a pas hésité à vanter ses exploits sur Twitter, Slack et GitHub, où elle a divulgué une partie des données volées., alias «» sur Twitter, est accusée de fraude informatique. Elle s'est introduit dans la base de données de la banqueet y a volé les données personnelles de plus de 100 millions de personnes aux États-Unis, mais aussi 6 millions de personnes au Canada.Ainsi, elle a eu accès aux noms, adresses, numéros de téléphone et dates de naissance de ces clients. Elle a également pu consulter les soldes et mouvements bancaires, ainsi que leur numéro de sécurité sociale.Lundi 29 juillet,et a saisi son matériel. Les agents ont découvert des dossiers faisant référence à la banque Capital One, mais aussi à «».Pour obtenir ces données, Paige A Thompson a exploitéde la société Cloud Computing Company, qui héberge les données de Capital One. En tant qu'ancienne employée de cette entreprise, elle s'est notamment servie de ses connaissances du fonctionnement interne pour parvenir à ses fins.Particulièrement vantarde, elle a bien vite. Pire, elle a été jusqu'à diffuser une partie des données volées sur GitHub. C'est là qu'un internaute a remonté l'information à la banque, qui a alerté le FBI à son tour. Elle est actuellement en détention et attend que le montant de sa caution soit fixé.Néanmoins, la facilité avec laquelle elle a pu accéder à une telle quantité d'informations interpelle. De son côté, la banque a jugé utile de préciser qu'il est «» que ces informations aient été utilisées à des fins frauduleuses...