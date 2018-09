GitLab lève 100 millions de dollars et devient une licorne

GitLab devrait entrer en bourse en 2020

Lire aussi :

GitHub racheté par Microsot : les meilleurs tweets de la communauté



Dans un billet daté de la semaine dernière, GitLab a révélé qu'il venait de lever un montant total de 100 millions de dollars. Mené par Iconiq Capital, le tour de table de série D a rassemblé les investisseurs existants GV et Khosla Ventures. Grâce à cette levée de fonds, la valorisation totale de la plateforme atteint un montant de 1,1 milliard de dollars et entre, de fait, dans le cercle des licornes. À ce jour, le club des entreprises valorisé à plus d'un milliard de dollars rassemble des acteurs comme BlaBlaCar, Xiaomi, Pinterest ou encore SpaceX.Comme l'a indiqué le PDG de GitLab, Sid Sijbrandij à, le financement total de l'entreprise est désormais de 145,5 millions de dollars, ce qui donnera suite à une introduction en bourse d'ici deux ans.Il ajoute : «[...]».Pour rappel, la jeune licorne a récemment profité du rachat de GitHub par Microsoft. Avant même que celui-ci ne soit officialisé, les rumeurs ont engendré la migration de nombreux projets issus de GitHub vers GitLab. Peu avant l'officialisation, ce dernier est allé jusqu'à proposer des offres concurrençant très largement ses tarifs habituels afin de séduire de nouveaux utilisateurs.