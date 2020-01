L'application Bien-être numérique de Google va vous aider à prendre des pauses "pour vous aérer"

L'application Digital Wellbeing pour lutter contre l'addiction aux smartphones

Google ajoute de la flexibilité à son système Wind Down

Source : Android Police

Alors qu'en France, un fascicule place les jeux vidéo au même rang d'addiction que l'alcool et le tabac , Google se charge de la lutte contre l'addiction aux smartphones. Une étude Deloitte pointait en 2015 que 16 % des Français consultaient leur smartphone dans les cinq minutes après leur réveil...Si vous possédez un smartphone fonctionnant sous Android 9 ou 10, vous devez avoir une application de type bien-être numérique installée. En effet, Google les a rendus obligatoires depuis le 3 septembre 2019, comme le prouve un document de Google Mobile Services dévoilé par le site XDA Developers le 7 octobre 2019.L'objectif : lutter contre l'addiction aux smartphones. Bien sûr, Google met à disposition des constructeurs sa propre application : Digital Wellbeing (Bien-être numérique). Cette dernière mesure le temps passé sur son smartphone et permet de consulter la « consommation » de l'utilisateur vis-à-vis des applications qu'il utilise.Elle permet également de s'imposer des limites quotidiennes, et elle rend le smartphone plus discret la nuit en passant son affichage en niveaux de gris et en activant le mode Ne pas déranger. Ce mode Wind Down était toutefois jugé trop rigide et Google vient de remédier à cela.Pour fonctionner, le mode Wind Down doit être programmé pour démarrer au coucher et s'arrêter automatiquement au réveil. Mais nous ne sommes pas des robots, nous avons parfois des imprévus, et finalement les horaires fixes réclamés par l'application pouvaient se montrer contraignants.Jusqu'alors, par exemple pour gérer des mails urgents avant le coucher, il fallait éteindre Wind Down et penser à le réactiver une fois ses tâches terminées. Plutôt que de repenser totalement le fonctionnement de ce mode, Google a introduit une fonctionnalité de pause de 30 minutes.Ainsi, via un simple bouton, il est possible de désactiver simplement le mode Wind Down pour cette durée limitée. Et si vous n'avez pas besoin d'autant de temps, la réactivation se fait simplement via la notification permanente sur votre smartphone.Cette mise à jour est actuellement en cours de déploiement pour les utilisateurs du programme bêta de Digital Wellbeing sur le Play Store, auquel vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez également l'obtenir auprès d' APK Mirror