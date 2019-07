L'utilisation de smartphone plus de 4 ou 5 heures par jour favoriserait l'obésité

© Shutterstock

Un risque d'obésité, mais aussi de maladies cardiaques

Être accro à son smartphone conduirait à boire plus de sodas et à manger moins sainement

Lire aussi :

Apple continue de travailler sur la limitation de l'utilisation de smartphones et la dépendance



Source : Science Daily

L'serait accrue de 43 % pour les addicts auC'est dans une étude présentée au cours de la Conférence de l'Amérique latine 2019 menée par l'ACC que la recherche affirme un fait : les smartphones font grossir. En effet, utilisés de nombreuses heures chaque jour, ils contribuent à laLes smartphones ont fini par devenir un incontournable en matière de divertissement. À tel point que sur les 1 060 étudiants analysés, les chercheurs sont en mesure de dire que plus de 42 % d'entre eux pourraient devenir obèses s'ils ne font pas évoluer leurs habitudes.Selon Mirary Mantilla-Morron, spécialiste de la rééducation vasculaire, pulmonaire et cardiaque à la Faculté des Sciences de la santé de l'Université Simon Bolivar, en Colombie, il est important que la population soit consciente que la technologie mobile utilisée pour le divertissement peut et doit aussi être utilisée pour(le sport, notamment).Car en plus de favoriser l'obésité, l'utilisation excessive du smartphone peut aussi augmenter le risque de maladie cardiaque. En facilitant les activités sédentaires, le smartphone réduit le temps dédié au sport et favorise les problèmes de santé.Sur l'ensemble de l'échantillon analysé,. Cela représente 275 personnes, dont 48 passent plus de cinq heures sur leur smartphone.L'étude a été menée sur un total de 700 femmes et 360 hommes. Elle montre que les femmes sont plus susceptibles d'avoir des kilos en trop. Ainsi, 36,1 % des hommes pouvaient être en surpoids tandis que cela représentait 63,9 % des femmes. Quant à l'obésité, l'écart est moins important : 42,6 % chez les hommes et 57,4 % chez les femmes.Pas de secret, ni de solution miracle finalement : il suffit simplement d'oublier son smartphone quelques heures.