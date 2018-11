Comment savoir combien de temps vous avez passé devant Facebook & Instagram ?

Un outil déployé de façon progressive

Comment accéder à cet outil ?

Êtes-vous vraiment prêt à constater l'ampleur de votre addiction à Facebook et Instagram ?Déployée de façon assez discrète, cette nouvelle fonctionnalité est désormais accessible via l'application iOS et Android du géant Facebook . Bien que déjà présentées en détail cet été, les deux fonctionnalités ne sont pas encore totalement au point, notamment celle de Facebook. Le tableau de bord est en effet assez limité : d'abord parce qu'il n'est pas facile d'accès, mais également parce que le graphique n'indique que le temps moyen passé sur un seul et unique appareil au cours des sept derniers jours.Par ailleurs, il n'est pour le moment pas disponible sur les ordinateurs de bureau : «» a déclaré la multinationale dans un e-mail au magazine Wired pour justifier cette absence.Malgré tout, cet outil devrait donner la possibilité aux gros consommateurs de réseaux sociaux sur smartphone d'avoir une idée plus précise du temps qu'ils y consacrent. Facebook incite d'ailleurs les utilisateurs à mieux gérer leur expérience sur ces deux plateformes grâce à l'option «». Il est ainsi possible de définir une limite de temps au-delà de laquelle l'application vous enverra un avertissement. L'interface de l'outil comprend également diverses options pour optimiser le fil d'actualité ou modifier le type de notifications que vous recevez.Sur Instagram il suffit de se rendre surPour retrouver les fonctionnalités similaires sur Facebook, rendez-vous dans le menu surL'intention de la firme est louable, cependant les systèmes d'exploitation de Google et Apple proposent déjà des fonctionnalités équivalentes, voire même plus efficaces puisqu'il est possible sur Android de bloquer l'accès à une application dont le temps d'utilisation a été dépassé.Facebook indique toutefois que son nouvel outil est encore en cours de développement et subira très certainement encore des modifications à l'avenir.