Les ados utilisent trop leur smartphone, selon les ados

Digital détox

Selon une récente étude de Pew Research Center interrogés estiment passer trop de temps devant unUne prise de conscience, qui s'accompagne d'un autre constat : 36% des parents pensent que leur consommation d'écran est abusive.L'étude va plus loin en donnant la parole aux adolescents. Alors qu'ils sont souvent la cible des adultes qui les somment de « poser ce téléphone quand on leur parle », 51% des adolescents pensent que leurs parents sont distraits par leurpendant des conversations.Une numérisation de nos modes de vie d'autant plus forte que consulter son smartphone devient le premier réflexe quotidien pour 72% des moins de 18 ans interrogés.Pour autant, tout n'est pas perdu. L'étude de Pew révèle que 52% des adolescents sondés tentent activement de réduire le temps passé devant un écran.Comme le pointe le site Fast Company, qui relaie l'étude, la rétention visuelle qu'opèrent nos appareils numériques l'est par conception. Les notifications à outrance, badges de couleur vive et autres diodes lumineuses qui nous informent en temps réel que quelque chose se passe perturbent notre concentration, et libèrent de la dopamine.Un problème qui semble en tout cas être pris de plus en plus au sérieux par les constructeurs de smartphones. La déconnexion devient un droit, et Apple aussi bien que Google prévoient d'intégrer à la prochaine version de leurs OS mobiles respectifs des fonctionnalités visant à raisonner sa consommation d'écrans