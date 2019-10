Le saviez-vous ? Une appli de guidage, Evelity, redonne de l’autonomie aux personnes handicapées

© Okeenea Digital

Le saviez-vous ?, c'est votre nouveau rendez-vous du week-end. Clubic vous fait découvrir quelques pépites de la tech et du numérique, aussi insolites qu'insoupçonnées, parfois contemporaines, d'autres fois historiques. Embarquez avec nous, c'est parti !

Des itinéraires, interface et instructions adaptés au handicap de l'utilisateur

Une application autofinancée

L'application est née d'une idée de Sylvain Denoncin, qu'il a eue il y a 4 ans. « La technologie ne permettait pas encore d'atteindre nos objectifs d'usage. Aujourd'hui le projet est mis en œuvre par Damien Brosseau et l'équipe Okeenea Digital, spin off du groupe Okeenea », nous confirme-t-on en interne.



Evelity est autofinancée par Okeenea et bénéfice d'une subvention dans le cadre du programme d'investisseurs d'avenir de la Bpi. « Nous allons nous mettre à la recherche de fonds sur la structure digitale », nous confie la société.

L'application Evelity guide les personnes handicapées, pas à pas, jusqu'à leur destination, dans le métro notamment, à l'aide d'informations sonores et textuelles. Grâce à sa fonctionnalité "Où suis-je", elle permet à l'utilisateur de se repérer à tout moment dans certains lieux très fréquentés. Et si vous êtes en panne de connexion et qu'aucun réseau n'est par exemple disponible dans le métro ? Pas de panique, puisque l'application localise votre mobile à l'aide d'équipements Blueetoth, préalablement installés. Et si cette dernière est toute récente (mais vraiment toute récente), on salue franchement l'idée de la société Okeenea.Evelity constitue la première solution digitale de guidage en intérieur et en extérieur. Destinée à lever les appréhensions que peuvent avoir les personnes handicapées au moment de rejoindre les transports métropolitains, elle ne constitue pas un moyen de remplacement d'une aide à locomotion, il est important de le préciser. Mais elle permet de gagner en autonomie, et en sûreté. Et c'est le plus important.L'application permet de guider une personne atteinte d'un handicap d'un point A à un point B, en adaptant l'itinéraire, l'interface et les instructions en fonction des besoins et du handicap de l'utilisateur, selon qu'il soit malvoyant, qu'il souffre d'une déficience auditive, mentale, ou qu'il soit atteint d'un handicap moteur.Pour l'instant, l'application ne fonctionne que dans de très rares lieux : à la station de métro Estrangin à Marseille, à la station Compans Caffarelli à Toulouse, et au pôle universitaire Rockfeller Lyon.En mars 2020, Evelity sera disponible sur tout le réseau RTM à Marseille, et devrait avant cela être accessible dans un très grand magasin parisien, au mois de décembre. Au même moment, elle sera testée dans deux stations de métro lyonnaises. Plusieurs immeubles de bureau de la ville de Lyon serviront aussi de cobaye à la technologie, dont un appartenant à un opérateur téléphonique.Disponible sur Android et iOS, c'est sous le système d'exploitation d'Apple que vous retrouverez, pour l'instant, la meilleure version, le public malvoyant possédant en majorité un iPhone.Merci d'avoir passé un peu de temps à lire cet épisode. Il est désormais temps de se donner rendez-vous la semaine prochaine, pour le huitième numéro de votre rendez-vous du week-end.