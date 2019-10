Les indépendantistes catalans utilisent une application mobile qui les empêche d'être tracés

© Pixabay

Cinquième journée de contestation

À lire aussi : Anonymat en ligne, vie privée...notre comparatif des meilleurs VPN

Une application anonyme et privée qui peut toucher des centaines de milliers de manifestants à tout moment

Aujourd'hui grève générale et troisième jour de #MarxaXLlibertat en Catalogne.

Des milliers de personnes se rendent à Barcelone pour se manifester contre les sentences prononcées par la justice espagnole. #VagaGeneral18O pic.twitter.com/UHS87Ud3bV — Collectif Wallon pour la Catalogne. (@WalloCat) October 18, 2019

Source : El Confidencial

Depuis lundi, la Catalogne est en crise. En début de semaine, la Cour suprême a annoncé la condamnation de neuf leaders politiques catalans à de lourdes peines de prison ferme, allant de 9 à 13 ans. Ces décisions ont propulsé sur le devant de la scène deux plateformes, qui ne sont ni des partis ni des associations :et les(CDR), qui se revendiquent comme étant des mouvements de «».Les manifestants catalans s'inspirent de la révolte hongkongaise de ces dernières semaines. Depuis lundi, de nombreux avions sont restés cloués au sol à cause des militants indépendantistes, de nombreux axes routiers sont restés bloqués, parfois grâce à plusieurs dizaines de milliers de personnes, et la frontière franco-espagnole est par endroit fermée. La situation est tellement tendue que le Clasico Barça-Real, qui devait se tenir au Camp Nou à Barcelone le 26 octobre, a d'ores et déjà été reporté.Dans la nuit de jeudi à vendredi, les tensions n'ont pas cessé. À Barcelone, des centaines de jeunes, qui appellent à l'indépendance, ont installé des barricades dans le centre de la ville avant de les faire brûler. Les forces de l'ordre ont répondu aux cocktails Molotov par des balles en mousse.Ce vendredi, la situation est encore tendue, alors que la Catalogne est plongée dans une cinquième journée de contestation. Des «» sont organisées dans toute la région, qui affronte une grève générale devant donner lieu à une manifestation géante à 17 heures.Pour s'organiser, les manifestants utilisent l'application de discussion cryptée Telegram , mais surtout, une application répondant au nom de Tsunami Democràtic , du même nom que ce mystérieux mouvement indépendant, à l'origine du blocage de l'aéroport de Barcelone, lundi.Sur son site Internet, l'application est proposée en deux versions, l'une destinée aux appareils Android, l'autre aux appareils incompatibles avec la première version, sachant qu'il n'existe pas encore de version iOS. Après avoir téléchargé puis installé l'application, qui se revendique comme étant anonyme, privée, et entièrement sécurisée jusqu'à être intraçable, un membre déjà adoubé par le mouvement doit valider votre inscription. Grâce au système d'échange de fichiers sans risque d'être repéré par les autorités, plusieurs centaines de faux billets d'avion avaient notamment été distribués, de façon à permettre l'envahissement de certaines parties de l'aéroport de Barcelone en début de semaine.Une fois inscrit, vous devez indiquer vos disponibilités et votre emplacement approximatif, afin de recevoir, ensuite, les appels à l'action de désobéissance civile. Grâce à Telegram et à son application, Tsunami Democràtic se targue de pouvoir toucher environ 300 000 personnes à tout moment.