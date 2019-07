Google lance Gallery Go, une alternative light (et hors ligne) à Google Photos

© Google

Une nouvelle application photo chez Google

Une application « light » et « offline »

Source : The Verge

Parallèlement à sa très populaire application Photos , Google annonce le lancement de. Cette nouveauté se destine notamment à toutes celles et ceux qui souhaitent disposer d'» précise Google.Le côté «» depermet chaque nuit à l'application dedans les catégories suivantes :. Selon Google, cela permet de retrouver rapidement un souvenir à partager,pour trouver cette photo que vous souhaitez tant à montrer à votre entourage.offre également des. La fonctionnalité «» permet par exemple, comme son nom l'indique, d'obtenir un rendu jugé «», en un seul clic.Côté performances, la nouvelle application, ce qui évite de surcharger le stockage des smartphones moins performants. Selon Google, ce côté «» permet également aux smartphones utilisant Gallery Go, de ne pas subir la moindre chute de performances.Optimisé pour fonctionnerpeut ainsi gérer et stocker photos et vidéos,Officialisée par Google Nigeria,se présente comme une application principalement dédiée à certains À l'instar de Facebook ou même Twitter , Google tend donc depuis quelques années à alléger certaines de ses applications, pour permettre un fonctionnement idéal sur les smartphones peu puissants. Le géant américain a également développé un Android spécialement dédié à ces mêmes smartphones d'entrée de gamme, à savoirPour télécharger l'applicationde Google sur le PlayStore