Le marché des applications mobiles a pesé plus de 39 milliards de dollars au S1 2019

Apple Store : 25,5 milliards de dollars dépensés, contre 22,6 milliards l'an passé (+ 13,2 %).

Google Play Store : 14,2 milliards de dollars dépensés, contre 11,8 milliards de dollars l'an passé (+ 19,6 %).

Les jeux en très grande forme

Apple Store : 14,8 milliards d'applications téléchargées, contre 15 milliards l'an passé (- 1,4 %).

Google Play Store : 41,9 milliards d'applications téléchargées, contre 36 milliards l'an passé (+ 16,4 %).

Apple Store : 17,6 milliards de revenus générés par les jeux, contre 16,3 milliards l'an passé (+ 7,8 %).

Google Play Store : 12 milliards de revenus générés par les jeux, contre 10,3 milliards l'an passé (+ 16,8 %).

App Store : 4,4 milliards de jeux mobiles téléchargés (- 1,4 %).

Google Play Store : 15,7 milliards de jeux mobiles téléchargés (+ 4,6 %).

Dire que le marché desse porte à merveille serait presque un euphémisme, tant les chiffres des six premiers mois de l'année 2019 donnent le tournis. L'institut Sensor Tower a ainsi livré son dernier rapport en la matière, bourré de données aussi intéressantes qu'impressionnantes. À commencer par les revenus globaux observés sur la première partie de l'année : 39 milliards de dollars, soit une hausse de 15,4 % comparée à l'an passé (34,4 milliards), décomposés de la manière suivante :En tête des applications les plus rentables sur la période, hors catégorie jeux, un certain Tinder . L'application de rencontre a généré pas moins de, soit une augmentation de 32 %. Derrière, Netflix pointe àLe nombre d'applications téléchargées à lui aussi bondi :, contre 51 il y a un an, représentant une hausse de 11,2 %. Au sein des deux magasins mobiles, le partage est le suivant :Très appréciés par les utilisateurs, les jeux mobiles ont logiquement vécu une première moitié de l'année prolifique : leurs revenus s'élèvent en effet à, contre 26,6 milliards il y a douze mois, pour un bond de 11,3 %. Dans l'ordre décroissant, les jeux les plus rentables se nomment :(728M$),et PUBG Mobile Enfin, le nombre d'applications mobiles appartenant à la catégorie « jeux » téléchargées entre janvier et juin 2019 a lui aussi connu une hausse de 3,2 %, pourpartagés entre les deux boutiques mobiles :