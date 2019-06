Apple remet ses Design Awards 2019 aux apps les mieux pensées

Asphalt 9: Legends © Apple

Lire aussi :

WWDC : Apple dévoile iOS 13 et iPadOS

Quelques cadeaux Apple pas déplaisants

Les 9 applications lauréates

Source : iGeneration

Lan'est pas qu'un événement permettant à Apple de faire des annonces, comme celle de la disparition d'iTunes par exemple. C'est également l'occasion de remettre un prix aux meilleures applications de l'Lesont en effet pour but de récompenser les. Pour les développeurs lauréats, il ne s'agit pas seulement d'un trophée honorifique. De fait, ils repartent également avec un lot comprenant : un iPhone XS 512 Go, des AirPods, un iPad Pro 12,9" avec Apple Pencil, une Apple Watch Series 4, un MacBook Pro, un iMac Pro et une Apple TV 4K. Rien que ça.De plus, les gagnants verront leur. Sans compter la visibilité offerte par les retombées médiatiques - auxquelles cet article contribue d'ailleurs.Et lessont attribués à...