Plus de 100 milliards de dollars ont été dépensés sur les applications mobiles en 2018

L'App Store et Google Play se frottent les mains

Facebook application numéro 1 en France

Source : Le Point

App Annie, cabinet d'analyse spécialisé dans le marché mobile, a publié un rapport sur les usages des applications sur smartphone en 2018. Le premier chiffre livré donne le vertige : en un an,ont été effectués dans le monde, soit plus de 530 000 par jour.La différence majeure que l'on constate sur ce marché est qu'à présent, les applications parviennent à générer de l'argent. Et en grande quantité. En effet, en 2018, les magasins d'applications comme l'App Store ou Google Play, ont engendréde dépenses, soit environ 88 milliards d'euros. Un niveau jamais atteint et qui affiche une! Et encore, ce montant ne comprend pas les achats in-app.Cette croissance est particulièrement portée par le, secteur qui concentre à lui seul 74 % des achats. Mais en France, la palme de l'application ayant généré le plus de dépenses revient à, devant Deezer et Tinder. La plateforme vidéo pourrait toutefois disparaître de ce classement en 2019, après avoir décidé de ne plus vendre d'abonnements via l'App Store et Google Play.Pour rester dans l'Hexagone, l'étude nous apprend que ses utilisateurs possèdent en moyennesur leur smartphone. Pour autant, toujours en moyenne, ils n'en utilisent que 35 chaque mois. Et parmi les applications plébiscitées par les Français, figurent, Messenger et WhatsApp. Des programmes qui les scotchent à leur smartphone durant 2 heures par jour en moyenne (contre 3 heures au niveau mondial). Du côté des jeux, c'estqui fait la course en tête, devant Clash Royale et (encore ?) Pokémon Go.Cette croissance du marché des applications mobiles à l'échelle mondiale ne semble pas près de s'arrêter. En particulier avec l'essor des pays émergents, à commencer par la, qui représente près de la moitié des téléchargements en 2018.