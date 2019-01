PS4 : découvrez les jeux les plus téléchargés via le PS Store en 2018

Les jeux les plus téléchargés sur le PS Store en 2018

Du côté de chez Sony, en 2018, c'estqui a été le plus populaire sur le PS Store, devantet. A noter que le quatrième jeu le plus téléchargé suren 2018 est... GTA V. Côté VR, c'est Beat Saber qui s'impose, devant Job Simulator et Superhot VR. L'excellentissime Astro Bot Rescue Mission n'est que sixième.- FIFA 19- Call of Duty: Black Ops 4- Red Dead Redemption 2- Grand Theft Auto V- God of War- Marvel's Spider-Man- FIFA 18- Gang Beasts- Rocket League- Far Cry 5- Battlefield 1- Horizon Zero Dawn- Minecraft- Tom Clancy's Rainbow Six Siege- Battlefield V- Monster Hunter: World- Need for Speed Payback- Gran Turismo Sport- A Way Out- Assassin's Creed OdysseyEvidemment, côté DLC, c'est, puisque les différents pack du jeu signé Epic Games occupent tout simplement les 7 premières places du classement ! Malgré son immense popularité, GTA V ne se classe qu'en vingtième position, avec le pack Criminal Enterprise.- Fortnite Battle Royale - Starter Pack- Fortnite Battle Royale - The Ace Pack- Fortnite Battle Royale - Wingman Starter Pack- Fortnite Battle Royale - The Summit Striker Pack- Fortnite - Standard Founder's Pack- Fortnite - Frozen Legends Pack- Fortnite - Deluxe Founder's Pack- Call of Duty: WWII - The Resistance: DLC Pack 1- Horizon Zero Dawn - The Frozen Wilds- Marvel's Spider-Man - The City that Never Sleeps- Destiny 2 - Expansion Pass- Fortnite Battle Royale - Deep Freeze Bundle- Tom Clancy's Rainbow Six Siege Year 3 Pass- Rocket League - Fast & Furious '99 Nissan Skyline GT-R R34- Assassin's Creed Origins - The Hidden Ones- Destiny 2 - Forsaken- Rocket League - Batman v Superman: Dawn of Justice Car Pack- Rocket League - DC Super Heroes DLC Pack- Call of Duty: WWII - The War Machine: DLC Pack 2- GTA Online - Criminal Enterprise Starter Pack