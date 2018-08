Google Fit : l'app des sportifs complètement repensée

Des indices sur l'arrivée d'une smartwatch Google ?

avec une nouvelle version entièrement repensée par le moteur de recherche . Le logiciel de suivi sportif et santé se pare d'un tout nouveau design allégé et beaucoup plus ludique pour l'utilisateur.La grosse nouveauté réside dans lade l'activité : désormais l'utilisateur peut (doit ?!) collecter des points tout au long de la journée.Si l'utilisateur est actif, il collecte des points de cœur, un par minute d'activité modérée et deux par minute d'activité intense. Les points de mouvement eux récompensent les déplacements faits à chaque instant, et des rappels sont envoyés régulièrement pour inciter l'utilisateur à se lever et marcher, même quelques instants.Un certain nombre de points sont requis quotidiennement pour remplir ses compteurs, représentés sous forme de cercles.Le moteur de recherche s'est visiblement inspiré de ce qu'Apple propose depuis quelques années avec sa montre connectée, l'Apple Watch. Ce n'est pas un hasard, Google est attendu sur ce marché dans les prochaines semaines. La rumeur insistante indique que l'entreprise lancerait une ou plusieurs montres connectées lors de sa conférence de rentrée axée sur les annonces matérielles.Google pourrait profiter du lancement de ses nouveaux smartphones Pixel pour présenter une solution de suivi sportif complète, avec cette nouvelle version de Google Fit pour centraliser les efforts des utilisateurs. Une application Google Coach serait également dans les tuyaux pour les assister dans leurs progrès sportifs.Cette nouvelle version de Google Fit sera déployée gratuitement dans le courant de la semaine sur le Google Play Store.