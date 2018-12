Crypto-monnaies : le Japon planche sur un système pour contrer la fraude et le blanchiment

Un système de lutte contre la fraude déployé dès 2019

Et l'anonymat dans tout ça ?

Le Japon a toujours sont mot à dire quand il s'agit de crypto-monnaie ... ou d'évasion fiscale !Après être devenu le premier pays à avoir mis en place une véritable réglementation visantpuis, il y a quelques semaines, à avoir pris la décision d'octroyer un statut d'autorégulation au secteur de la crypto-monnaie, voilà que le Japon levant s'engage danset au blanchiment.On apprend en effet, grâce au journal japonais The Mainichi , que le gouvernement serait en train de plancher sur une série de mesures qui permettraient à l'Agence nationale de la fiscalité (NTA) d'exiger de nombreuses informations concernant les transactions en cryptos. Les bénéfices réalisés en monnaie virtuelle seraient dès lors imposables sous le régime deque chaque japonais doit payer lorsqu'il gagne plus de 200 000 yens par an (environ 1 500 €). Une réforme fiscale qui pourrait être mise en place dès le mois d'avril 2019.Le gouvernement estime que l e boom des crypto-monnaies en 2017 a fortement contribué à la recrudescence. Selon une enquête la NTA, on estime que plus de 300 Japonais ont gagné plus de 100 millions de yens durant cette période. Dans son nouveau système fiscal, la NTA dit s'intéresser surtout à ceux réalisant des bénéfices dépassant les 10 millions de yens (environ 80 000 €).À l'heure actuelle, la NTA peut uniquement avoir accès à des informations sur la base du volontariat, mais cela est amené à changer. La réforme qui arrive prévoit en effet que l'Agence nationale de la fiscalité puisse exiger des sociétés de négoce en crypto-monnaies qu'elles, à savoir : les noms, prénoms, adresses et numéros d'identification personnels.Toutefois, en raison des préoccupations des citoyens concernant la protection des informations personnelles, la NTA ne pourra exiger ces informations que pour des personnes suspectées d'avoir engrangé plus de 10 millions de yens de bénéfices à partir de transactions cryptographiques, et ce, uniquement si les autorités parviennent à confirmer que cet individu n'avait pas déclaré au minimum la moitié de ce revenu.