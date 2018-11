Cryptomonnaies : un an après la flambée, plus dure est la chute

Une chute sans fin ?

La fin du bitcoin ?

Source : Bilan

Mi-décembre 2017, leatteignait un niveau record de 19 500 dollars (environ 17 178 euros). Mais par la suite, la bulle a éclaté, faisant baisser significativement sa valeur, ainsi que celle d'autres monnaies virtuelles. Et la dégringolade ne ralentit pas.Si le bitcoin avait plus ou moins réussi à se stabiliser cet été, les chiffres sont repartis à la baisse ces derniers jours. Le cours a ainsi subi un repli de 12,2 % pour la seule journée de lundi dernier, atteignant un niveau de baisse record depuis février 2018. En une semaine, le bitcoin aurait chuté de 30 %, passantDifficile de prévoir où s'arrêtera cette descente aux enfers. Mais d'après Neil Wilson, analyste pour, le cours pourrait bientôt passer sous les 3 000 dollars, revenant alors à son niveau de septembre 2017.Du côté des autres cryptomonnaies, le bilan n'est guère plus reluisant. Leur capitalisation totale a également subi une baisse de 30 % en une semaine, tandis que la valeur d'un autre symbole fort, l'ethereum, a vu sa valeur décroître de 40 % sur la même période.Comment expliquer un tel bouleversement ? S'il ne s'agit bien sûr que d'une hypothèse, certains observateurs mettent en avant le rôle joué par une réglementation plus contraignante. De plus, on ne peut passer sous silence l'influence des tensions dans la communauté du bitcoin, comme celles ayant abouti à la création de deux nouvelles monnaies En revanche, il serait prématuré de conclure de façon péremptoire à la fin du bitcoin et des autres cryptomonnaies. En effet, on a pu constater par le passé que tout évoluait très rapidement dans ce domaine, dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, début 2015, le bitcoin valait 160 dollars, avant d'en valoir dix fois plus moins de trois ans plus tard. Les cryptomonnaies pourraient donc prochainement relever la tête... ou continuer de s'écrouler.