Cryptomonnaies : La "guerre" du bitcoin cash a accouché de deux nouvelles monnaies

Lutte fratricide entre bitcoin ABC et bitcoin SV

Petite avance pour le bitcoin ABC

Source : La Tribune

Un «» se produit lorsqu'une communauté, comme celle du bitcoin, ne parvient pas à s'accorder sur les ajustements techniques à venir. Dans ce cas, une nouvelle occurrence de la blockchain est créée, donnant naissance à une (ou plusieurs) nouvelle cryptomonnaie. C'est de cette façon qu'était né le bitcoin cash.Mais la communauté du, devenu une alternative au bitcoin classique, a elle-même connu une lutte intestine. Des désaccords d'ordre technique ont vu naître deux clans opposés : les partisans ducontre ceux du. Et les débats ont fini par tourner à un combat de coqs.La scission a notamment atteint un point critique quand Roger Ver, partisan du bitcoin ABC, a révélé le contenu d'un mail que lui a envoyé Craig Wright, initiateur du bitcoin SV. Le message débute par : «», et se conclut sur : «». Wright affirme en effet être Satoshi Nakamoto, inventeur du bitcoin, et a d'ailleurs donné le nom de « SV » à sa monnaie, pour « Satoshi's Vision ».Dans un tel contexte, marqué par d'autres manifestations hostiles, leétait donc inévitable. Le bitcoin ABC et le bitcoin SV ont ainsi été officiellement lancés jeudi, en fin de journée.S'il est encore trop tôt pour pouvoir tirer des conclusions définitives, il semblerait que le bitcoin ABC ait pris un peu d'avance. La monnaie détiendrait en effet deux fois plus de puissance de calcul que sa concurrente, et disposerait également de davantage de soutien dans la communauté. Vendredi, elle s'échangeait à environ 287 dollars (250 euros), contre 109 dollars (95 euros) pour le bitcoin SV. La vengeance de la communauté du SV sera-t-elle terrible ?