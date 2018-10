Le Japon décrète l'autorégulation du secteur de la crypto-monnaie

Un consortium de 16 crypto-monnaies

Pour mieux appréhender la montée en puissance des cryptomonnaies, lesemble avoir trouvé la solution. L'Agence japonaise des services financiers (FSA ou Financial Services Agency) a décidé d'octroyer . Pour cela, la FSA permet désormais à la Japan Virtual Currency Exchange Association (JVCEA) de mettre en place des directives de contrôle des échanges, en cas de violation.Un haut responsable de la FSA l'admet,La JVCEA, qui supervisera cette autorégulation, a ainsi été formée en début d'année. L'association est composée de 16 plateformes d'échange de cryptomonnaies réglementées du Japon. Il se peut d'ailleurs qu'il y en ait d'autres dans le futur, mais les dossiers sont aujourd'hui beaucoup plus étudiés que par le passé, et, rappelle la FSA.L'organisme d'autorégulation est vu d'un très bon œil, puisque ses règles seront naturellement plus exigeantes et strictes que la loi en vigueur, ce qui devrait aider l'industrie de la cryptomonnaie à regagner la confiance d'un public réticent. Mais attention, le mécanisme fonctionnera si la JVCEA recrute, comme le préconise Yuri Suzuki, avocate spécialisée qui a pu glisser quelques mots à l'agence Reuters.Le pays du soleil levant est devenu, l'année dernière, le premier pays à avoir mis en place une véritable réglementation visant à développer la blockchain et ainsi promouvoir l'innovation technologique, tout en assurant la protection des consommateurs.