Google se moque (gratuitement ?) des mineurs de cryptos dans une publicité

Mais... Pourquoi ?

Après avoir tenté de bannir toute publicité pour des entreprises de crypto-monnaies sur sa plate-forme, voilà que Google semble en rajouter une couche par le biais d'une récente vidéo.Faisant la promotion de son service de filtrage d'appel, le géant américain s'est en effet moqué des mineurs de crypto-monnaies en indiquant que, selon lui,La courte publicité met en effet en scène deux employés de Google en train d'essayer de tourner une vidéo, lorsqu'un l'un d'eux reçoit un appel troublant leur travail. Un appel censé provenir d'un prince qui souhaiterait donner de l'argent à l'employé, ce à quoi le second rétorque qu'il s'agit d'une arnaque.Puis vient alors un second appel en provenance du fournisseur d'électricité du premier employé lui indiquant que sa facture est particulièrement élevée. Ce dernier lui répond que le minage de crypto-monnaies consomme beaucoup, et sa collègue de répondre :Difficile de connaître les réelles motivations de Google derrière cette vidéo. S'agit-il d'un simple clin d'œil, ou l'entreprise laisse-t-elle présager quelque chose de plus gros ? Le temps nous le dira.