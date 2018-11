Une grosse arnaque sur des offres Bitcoin pendant le Black Friday

Une tentative de phishing qui aurait pu subtiliser des dizaines de milliers d'euros

Les mails n'auraient pas été envoyés par un membre d'Uphold

Source : The Next Web

C'estqui s'est retrouvée mêlée bien malgré elle à cette histoire. En effet, des mails indiquant des rabais sur le Bitcoin ont été envoyés à des utilisateurs du service. Les 15 % de réduction sur la crypto-monnaie cachaient en réalitéqui visait particulièrement les investisseurs fortunés.Si un œil averti peut aisément débusquer l'entourloupe dans un e-mail malveillant, les arnaqueurs avaient visiblement pensé à toutde chez Uphold afin de gagner en crédibilité. L'e-mail en question a été envoyé le 21 novembre dernier à 18 h 50 pour soi-disant célébrer le fameux Black Friday. Quatre heures plus tard, l'entreprise envoyait un second e-mail pour alerter ses utilisateurs de la supercherie.Le message disait offriren Bitcoin. Par exemple, en achetant 1 Bitcoin, les clients pouvaient en obtenir 1,15. L'arnaque aurait pu faire très mal puisqu'il était possible d'acheter entre 0,1 et 50 Bitcoins, soit entre 450 et 222 000 $.Il s'agissait en réalitédans le but de récupérer non seulement des sommes conséquentes, mais aussi des coordonnées personnelles. Heureusement, Uphold a réagi rapidement et « seulement » 2200 $ auraient été subtilisés par les arnaqueurs.L'entreprise a tenu à préciser qu'elle allait enquêter, tout en mentionnant le fait que la plate-forme est toujours très sécurisée et qu'aucune donnée n'a été compromise.