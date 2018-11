La chute du Bitcoin continue et passe la barre des 4000$

Aucune monnaie n'est épargnée

Il semble bien loin ce mois de décembre 2017 durant lequel le Bitcoin atteignait les 19 500$... Aujourd'hui, la fête est clairement terminée puisque d'après CoinMarketCap , le Bitcoin a plongé sous les 4000$. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il pointe à 3898 $ soit environ 3427€. Encore une fois, il ne s'agit pas de la seule monnaie virtuelle touchée par cette forte baisse.Le Litecoin ne se porte guère mieux puisqu'il chute lourdement à 30,65 dollars l'unité. De son côté, l'Ethereum tombe à 112,4$ et le Bitcoin Cash est à 175$. Cette tendance est à la baisse depuis déjà plusieurs jours et elle ne semble pas en passe de s'inverser.Depuis le 14 novembre dernier, le Bitcoin poursuit son inexorable chute en atteignant même les 3778$ au plus bas de sa forme. Plusieurs traders affirment qu'ils s'attendent à voir la cryptomonnaie dans la zone des 3000$ avant la fin de l'année.