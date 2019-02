Le cours du Bitcoin est au plus bas depuis 1 an

Tout le marché est concerné

Source : Markets Insider

Ce mercredi 14 novembre dans l'après-midi, lecomptabilisait une baisse de 13% sur la journée, se retrouvant ainsi sous la barre des 5500$. C'est son taux le plus faible enregistré depuis octobre 2017. Les autres cryptomonnaies telles que le XRP, l'Ethereum, le Litecoin ou encore le Bitcoin Cash baissent d'environ 16%.Pour entrer un peu plus dans les détails, le XRP a perdu 10% sur une semaine. Sur cette même période, l'Ethereum s'est effondré de 16% et le Bitcoin Cash a connu une véritable descente aux enfers en cédant 25%. Les autres altcoins ont aussi été bien écornés puisque, d'après Boursier.com , ils enregistrent des chutes allant de 17% à 19%.En 2017, le Bitcoin avait débuté l'année à seulement 1000$ avant d'exploser de plus de 2000% pour pointer à 19 511$. Ces jours heureux doivent sembler bien loin pour les investisseurs.