La nouvelle clé de sécurité Titan de Google débarque en USB-C avec Yubico

Une nouvelle forme d'authentification à double facteur

Seulement aux États-Unis pour le moment

La sécurité informatique ne cesse d'évoluer. Il y a quelques années, on pensait qu'il suffisait de protéger son compte par un mot de passe pour être à l'abri. Puis, on a cru que la tranquillité d'esprit passait par un mot de passe complexe, constitué de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Ensuite, on a mis au point le système d'authentification à double facteur, en passant prioritairement par le SMS, estimant qu'il faisait office de protection optimale.En fin de compte, on s'aperçoit que cette méthode n'est pas non plus infaillible, des individus malveillants pouvant détourner les messages vers un autre téléphone. Par conséquent, on cherche de nouveaux moyens de sécuriser ses accès en ligne, en passant par exemple par une application mobile, comme pour les paiements Mais le progrès pourrait également venir d'un retour à un support physique. C'est en ce sens que Google a développé sa clé USB de sécurité Titan . Le principe : une authentification à deux facteurs, mais qui nécessite cette fois de connecter le dispositif à l'ordinateur pour s'identifier. Jusqu'à présent, l'outil existait en version USB-A et en connexion Bluetooth.Cette semaine, la clé Titan revient dans une édition dotée d'un port USB-C. Cette connexion permet de la brancher notamment à des MacBook, ainsi qu'à certains PC et smartphones Android. D'ailleurs, l'outil est compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation : Android, Chrome OS, macOS, ou encore Windows.En revanche, à l'intérieur de la clé, il y a peu de changements par rapport à ses aînées. La conception reste donc fidèle au standard FIDO (), ce qui lui permet de s'interfacer avec des services tels que Google, Facebook, Dropbox, Twitter, 1Password, etc.Par ailleurs, l'appareil résulte d'un partenariat avec le fournisseur Yubico, qui produisait déjà des clés physiques de sécurité.Le nouveau modèle USB-C est disponible dès aujourd'hui aux États-Unis, au prix de 40 dollars. Pour l'heure, aucune information n'a été livrée quant à une éventuelle sortie en France.