CES 2019 - Yubico présente sa première clé de sécurité pour iPhone

Une clé enfin adaptée spécialement aux iPhone

La commercialisation attendra Apple, qui tarde à intégrer l'authentification physique

Source : The Verge

est une entreprise connue pour sa Yubikey, unecryptée permettant de s'authentifier sur une application ou un service sans passer par un mot de passe. Ce dispositif apporte plus de sécurité à l'utilisateur qu'une chaîne de caractères, facile à pirater.Les clés Yubico sont déjà adaptéespour les PC sous Windows, mais restaient encore étrangères à l'écosystème Apple. En effet, le constructeur, fidèle à ses habitudes, a équipé ses appareils mobiles de son propre connecteur, une prise propriétaire sous licence.Mais le marché des appareils iOS est tel que Yubico ne pouvait pas passer à côté. Le fabricant vient de dévoiler lors du CES 2019aux smartphones et tablettesAuparavant, la seule manière d'utiliser ces clés de sécurité sur iPhone ou iPad était de les connecter en Bluetooth, une manière bien moins sûre qu'une connexion physique. Des problèmes de couplage pouvaient, par exemple, compromettre la sécurité des informations échangées entre la clé et l'appareil.Cette Yubikey intègre un port Lightning, mais également un port USB-C, pour se connecter sur l'iPad Pro 2018 qui apour une norme bien plus standard, ou bien sur les derniers MacBook. Yubico dispose d'une licence officielle «» délivrée par la Pomme.Cependant, la commercialisation ne sera pas pour tout de suite. Apple travaille encore àdans son navigateur Safari , pour le moment uniquement disponible dans les versions de test du logiciel, réservées aux développeurs.Yubico est d'ailleurs l'un des promoteurs de cette technologie et assiste Apple via l'intermédiaire du «», une initiative qui invite les développeurs d'application à intégrer l'authentification physique dans leurs logiciels. Google , Facebook ou encore Microsoft ont déjà adopté cette sécurité supplémentaire dans leurs logiciels.