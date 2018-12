Safari supporte désormais les clés de sécurité USB

Une identification à deux facteurs implémentée par défaut dans le navigateur

Apple suit enfin le mouvement initié par les géants du web

Source : Engadget

La dernière version de Safari Preview, réservée auxet aux utilisateurs aguerris, apporte le support de l'API. Ce dispositif d'permet de s'identifier par unemunie d'une puce cryptée, au lieu d'un seul et unique mot de passe.Ces dispositifs permettent d'ajouter une couche supplémentaire deet rendent plus difficiles les tentatives de phishing ou de piratage. Ce type de dispositif est le même que celui de la double identification qui envoie un code par SMS à chaque tentative de connexion.La présence de WebAuthn à l'intérieur de Safari sera utile pourdans le navigateur ou le paiement en ligne. Pour le moment, le navigateur ne prend en charge que les appareils CTAP2, autrement dit les clés USB de sécurité, mais Apple pourrait aller plus loin en ajoutant le support de TouchID ou FaceID, et permettre la connexion à ses comptes utilisateur en ligne sans utiliser un seulApple n'est pas pionnière dans l'intégration de WebAthun. Firefox et Google Chrome ont déjà adopté cette technologie. Google a expliqué récemment qu'il avait éliminé touteauprès de ses employés après les avoir équipés de ses clés Titan.Microsoft est allé plus loin en intégrant la double authentification au cœur de Windows 10 . Le système peut être déverrouillé depuisacquise auprès de ses partenaires, via sa technologie Windows Hello d'identification faciale ou par empreinte digitale.