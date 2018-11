Plus besoin de mots de passe pour accéder à son compte Microsoft

Microsoft plante un clou dans le cercueil du mot de passe

Pour l'éditeur, ces clés sont indispensables à la sécurité des données

Microsoft tente de supprimer le mot de passe de nos habitudes. L'éditeur intègre dansle support du standard, permettant de se connecter à un compte Microsoft par la présence d'une clé USB sécurisée.Selon The Verge , deux partenaires, Yubico et Feitan Technologies, ont déjà mis à disposition différentes, conçues autour de la norme WebAuthn qui offre une plus grande sécurité lors de l'identification qu'une simple suite de caractères.Microsoft va également utiliser son protocole. Les appareils équipés d'une caméra de reconnaissance faciale ou d'un capteur d'empreintes, comme les tablettes Surface Pro et quelques ordinateurs de constructeurs tiers pourront troquer le mot de passe contre une identification biométrique.Il leur suffira de se connecter aux réglages de leur comptevia le navigateur Edge et d'enregistrer leur machine dans les paramètres de connexion. Pour le moment seul ce navigateur est compatible, mais Chrome et Firefox devraient suivre une fois les standards d'authentification intégrés dans les deux navigateurs.La connexion au compte Microsoft via ces deux méthodes sera liée alors à une clé de sécurité stockée sur les serveurs de l'entreprise et comparée à la clé physique ou biométrique présente sur les ordinateurs pour autoriser l'accès à tous ses services, de Skype à Xbox en passant par OneDrive ou Office.Pour l'éditeur de Redmond, l'implémentation de ces différentes méthodes d'identification permettra d'empêcher plus efficacement les tentatives de. Il n'est pas le seul à avoir intégré le support de FIDO2 dans ses logiciels. Facebook et Google ont déjà annoncé des initiatives similaires plus tôt dans l'année.